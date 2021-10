Nagroda za wsparcie PiS. Polityczny handel posłanki Moniki Pawłowskiej

Posłanka Monika Pawłowska, która przeszła z Lewicy do grupy Jarosława Gowina, by ostatecznie porzucić go i dołączyć wkrótce do klubu PiS, miała otrzymać gwarancję wpływu na instytucje koordynujące Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM). Za dołączenie do obozu władzy ludzie związani z Pawłowską mogą dostać stanowiska w spółkach podległych rządowi.