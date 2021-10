Pawłowska o krok od PiS-u. Decyzja "obrotowej posłanki" już wkrótce

Monika Pawłowska jeszcze dziś może ogłosić decyzję o wejściu do klubu Prawa i Sprawiedliwości – dowiaduje się Wirtualna Polska. To już kolejna polityczna wolta posłanki, która została wybrana do Sejmu z list Lewicy, a następnie dołączyła do Porozumienia. Polityk tuż przed północą poinformowała, że zrezygnowała z członkostwa w kole i partii Jarosława Gowina.