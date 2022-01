Nagroda "Wprost" dla Lecha Kaczyńskiego. Prezes PiS: Odegrał w ostatnich 30 latach bardzo znaczącą rolę

- To, że po niemal dokładnie 10 latach mogliśmy wrócić znów na scenę z szansami, to była jego zasługa wynikająca z jego zalet, jako człowieka i polityka, z umiejętności odnajdywania się w różnych sytuacjach. Dzięki temu został w pewnym momencie ministrem sprawiedliwości, a to ministerstwo (...) doprowadziło do stworzenia pewnej znacznej dynamiki społecznej, która pozwoliła powołać pod jego kierownictwem Prawo i Sprawiedliwość. A dalsza historia jest już znana - mówił o swoim bracie.