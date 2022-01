Zaskakujący wpis Wałęsy o szczepieniach. Wirusolog dla WP: absurdalne

O ile druga część opinii Lecha Wałęsy nie budzi zastrzeżeń, to teza o działaniu szczepionek jak narkotyków musi budzić zdziwienie. - Tak nie jest. To jest tak absurdalne, że nijak nie poddaje się wytłumaczeniu. Szczepionki nie uzależniają. Jedne przyjmujemy raz w trakcie życia, inne częściej, ale one nie uzależniają - mówi WP dr Tomasz Dzieciątkowski.