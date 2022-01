Omikron zakończy pandemię w Europie? Głos WHO

Hans Kluge, dyrektor WHO na Europę ocenił, że do marca 2022 roku ok. 60 proc. Europejczyków może zakazić się wariantem Omikron. Po osiągnięciu szczytu zakażeń "wykształcona zostanie kilkutygodniowa odporność populacyjna wynikająca z kampanii szczepień lub przejścia choroby Covid-19" - wskazał Kluge.