Majmurek: Gdy buduje się politykę na żałobie, żałoba ginie w ogniu politycznych kontrowersji [OPINIA]

W swojej polityce historycznej rządząca partia dąży do faktycznego wyeliminowania z historii demokratycznej opozycji Lecha Wałęsy, tak by zamiast realnego lidera "Solidarności", centralną rolę w historii polskiej drogi do przekształceń ustrojowych odgrywał Lech Kaczyński. Do tego wszystkiego propaganda PiS staje na głowie, by w najlepszym wypadku przeciętną prezydenturę Lecha Kaczyńskiego przedstawić jako najwybitniejszą w historii III RP.