Nagrali rosyjski okręt podwodny w newralgicznym miejscu

Aktywność rosyjskich okrętów podwodnych w okolicy wybrzeży Norwegii wzrosła po inwazji na Ukrainę. Po ograniczeniu dostaw gazu z Rosji do europejskich krajów, to właśnie Norwegia stała się głównym dostawcą surowca. Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku wybuchy zniszczyły rurociągi Nord Stream 1 i 2, które biegną przez Morze Bałtyckie z Rosji do Niemiec. Wiadomo, że było to celowy atak, ale ostatecznie nie potwierdzono kto za nim stoi.