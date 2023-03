Naprawdę to powiedział. Niemiecki polityk chce odbudowy rurociągu

Na początku marca dziennik "New York Times", powołując się na amerykańskich urzędników, podał, że nowo zdobyte informacje wskazują, iż za wysadzeniem trzech rur gazociągów Nord Stream 1 i 2 (Nord Stream 1 i 2 to dwie nitki po dwie rury) we wrześniu ub.r. stała proukraińska grupa sabotażystów. Jak dodano, nie ma dowodów wskazujących na to, by grupa działała na zlecenie ukraińskich władz.