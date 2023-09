Nagły zwrot. Decyzja śledczych ws. zbrodni w Czernikach

Makabra w Czernikach. "Jest u mnie strach, że dzieci było więcej"

- Po niepokojącym sygnale złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury. Jest mi przykro, że całą odpowiedzialność zrzuca się na pomoc społeczną. To nie my zabiliśmy te dzieci - mówi Wirtualnej Polsce Joanna Mikołajska, kierowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie po wstrząsającej tragedii.