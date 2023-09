Makabra w Czernikach. "Jest u mnie strach, że dzieci było więcej"

To nie my zabiliśmy te dzieci. Ale rozmawiamy o możliwych działaniach, które być może w jakiś sposób zapobiegłyby zdarzeniu. Dla nas wszystkich to bardzo trudne doświadczenie. Od razu pojawia się refleksja i pytania: Co można było zrobić inaczej? Czy można było zrobić więcej? Na pewno nie jest nam łatwo ze świadomością, że pomimo naszych działań doszło do tragedii. Ogrom nieszczęścia jest nie do opisania.