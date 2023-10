Nagle zabrakło prądu. "Na Dolnym Śląsku krążą legendy"

Podczas emisji reportażu w TVN24 o wspierających PiS ludziach związanych z Bogatynią, w mieście zabrakło prądu. Reportaż opisywał proceder okazywania partii finansowej wdzięczności za stanowiska w państwowych spółkach. - Na Dolnym Śląsku są legendy na temat tego, co mogło się wydarzyć - komentował w programie "Tłit" Krzysztof Śmiszek, poseł Lewicy z tego regionu. - Nic mnie już nie zdziwi. W repertuarze działań PiS skala jest tak przesunięta, że jestem przekonany, że może się to mieścić w ich palecie narzędzi. Rozumiem, że trochę podchodzimy do tego z humorem, ale nie zdziwiłoby mnie, gdyby ktoś odciął wtedy prąd dla Bogatyni. Być może jest to zbieg okoliczności. Najgorsze jest to, że nawet jeżeli był to zbieg okoliczności, to chore jest to, że nie dziwimy się temu - dodał.