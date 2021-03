WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze pis + 2 wośprespiratory Dzisiaj, 30-03-2021 16:39 Nagle Jerzy Owsiak zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego Gościem programu "Newsroom" WP był szef Jerzy Owsiak. Szef WOŚP zwrócił się z apelem, którego adresatem był prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Panie prezesie Jarosławie Kaczyński. Zajmujemy się zakupami od 28 lat i dokładnie wiemy, jakie trzeba spełnić procedury w państwie polskim kupując sprzęt za pieniądze publiczne. Bardzo często mówimy o tym, bo my mamy procedury konkursu ofert, które pozwalają kupować jeszcze lepiej, bez żadnej sytuacji, które są dwuznaczne, które mogą być nawet kryminogenne, ponieważ w zamówieniach publicznych ważną rolę odgrywa cena, ona zbiera najwięcej punktów. U nas liczy się nie cena, tylko jakość - mówił Owsiak nawiązując do głośnej sprawy respiratorów zakupionych przez Ministerstwo Zdrowia od handlarza bronią po zawyżonych cenach. 1,2 tys. respiratorów MZ nabyło za 200 mln zł. - 200 mln zł wydano na respiratory o których nic nie wiedzieliśmy. W momencie gdy były one kupowane, były najdroższymi respiratorami na świecie. Respiratory, których nazw nawet nie znamy. My w respiratorach siedzimy bardzo mocno. Wiemy, jakie firmy na świecie produkują najlepsze albo dobre respiratory - mówił Owsiak zwracając się do Jarosława Kaczyńskiego. Przypomniał, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nabyła 84 respiratory - wszystkie z gwarancją i serwisem. - Jeżeli pan uważa, że kupno 2 tys. respiratorów nieznanego pochodzenia, które przychodziły do nas bez wszystkich elementów z których się składa respirator, że możemy o tym powiedzieć, że jest wszystko w porządku, że służby które to sprawdzały mogą powiedzieć, że jest wszystko w porządku, to otacza się pan służbami, które są nieprofesjonalne, które się na tym nie znają - powiedział szef WOŚP. Owsiak podkreślił też, że przez cały okres działania Orkiestry, fundacja ani razu nie spotkała się z jakimikolwiek zastrzeżeniami do kupionego przez nią sprzętu - Panie prezesie, kieruję te słowa do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, proszę użyć całej swojej władzy, wszystkich swoich możliwości, aby tę sprawę wyjaśnić do samego końca. Co się dzisiaj dzieje z pieniędzmi, które zostały na to wydane, co się dzieje z urządzeniami tej nijakiej jakości, które nie trafiły do szpitala - dodał. Rozwiń