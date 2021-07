Nagła zmiana pogody? Najnowsza prognoza od IMGW

Szykuje się nam zmiana w pogodzie. Grzegorz Walijewski, synoptyk IMGW-PiB, który był gościem programu "Newsroom" w WP zapowiada, że od soboty czeka nas ochłodzenie. - Sobota już bez "trzydziestek", niedziela jeszcze chłodniejsza, maksymalne wartości to 25-27 stopni Celsjusza. Po weekendzie będzie jeszcze chłodniej, od 19 stopni nad morzem do 23 stopni w centrum, najcieplej będzie na południu kraju, od 25 do 26 stopni Celsjusza - stwierdził synoptyk IMGW. Dodał, że taka sytuacja utrzyma się, zgodnie z prognozami, do środy. - I znowu dopłynie do nas cieplejsze powietrze i znowu będą nam doskwierać upały - przepowiada Grzegorz Walijewski.