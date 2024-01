Nagła decyzja ministry klimatu. "Nie będzie mieszkania plus"

"Na poniedziałek leśnik Obajtek umówił sobie notariusza, żeby zakupić to mieszkanie w Gdyni o którym mówił 'ze nie wie o co chodzi'. Alarmuję więc dziennikarzy i opinię publiczną, że pan leśniczy chciałby rzutem na taśmę dzień przed odwołaniem formalnym dyrektora LP to zrobić" - napisała posłanka Magdalena Filiks.