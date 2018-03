Nadeszła wiosna. I nic już jej nie zatrzyma

Niedziela przywitała nas fantastyczną pogodą. Ciepły, delikatny wiatr i promienia słońca muskające nas raz po raz ładując nasze akumulatory organizmu łaknącego witaminy D. Wiosna nadchodzi - co do tego chyba nikt już nie ma wątpliwości.

Dziś można wreszcie poczuć wiosnę. W niektórych miejscach ma być dziś nawet... 17 stopni Celsjusza! Ta wiadomość wywołuje pewnie uśmiech na większości twarzy. W końcu zima zaczęła nam się przykrzyć. Niedziela jest idealnym dniem na to by wyjść na spacer i zobaczyć z bliska jak przyroda na nowo budzi się do życia.