Naddźwiękowy pocisk z Tajwanu. "Doleci do Pekinu"

Yun Feng - pocisk manewrujący wyprodukowany w Tajwanie - ma zasięg, który pozwoli mu dotrzeć aż do stolicy Chin. Taką wiadomość przekazał You Si Kun, przewodniczący Zgromadzenia Ustawodawczego Tajwanu. Oświadczenie to reakcja na eskalację chińskich roszczeń wobec wyspy.