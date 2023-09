Nadciąga wyż Quiteria. Przyniesie słońce i upały

Szykuje się nam kolejny upalny tydzień. Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW-PIB, mówił w programie "Newsroom WP", że nad Europą Centralną kształtuje się kolejny wyż, Quiteria, który już w najbliższym weekend przyniesie do Polski słońce i wysokie temperatury. - W sobotę możemy liczyć na temperatury rzędu 25-26 stopni, w niedzielę sięgną one do 29. W poniedziałek może sięgnąć nawet 30 stopni. (…) Dopiero od przyszłej środy i czwartku zrobi się nieco chłodniej. Temperatury sięgną 24 stopni, pojawi się więcej chmur i przelotny deszcz. Ale nie nazwałbym tego jesienią. To aura raczej późno letnia, letnia - mówił synoptyk. Walijewskim mówił, że jeżeli prognozy się spełnią, to ten wrzesień będzie najgorętszym od początku pomiarów w Polsce, czyli od 70 lat. - Na ten moment średnie wartości temperatur są wyższe o trzy stopnie powyżej normy na terenie całej Polski - zaznaczył ekspert, podkreślając, że jest to kolejny dowód na postępy globalnego ocieplenia.

