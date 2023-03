Nadciąga niż Askan. Prognoza nie zostawia złudzeń

Środa także będzie pochmurna, ale z rozpogodzeniami. Na północy i w centrum można się spodziewać przelotnych opadów śniegu, a na południu deszczu. Termometry wskażą od 0 st. C. na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C. w centrum kraju do 5 st. C. na Podkarpaciu. Powieje zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, a na północnym wschodzie dość silny do 60 km/h.