Nadchodzi rekordowa fala odejść z policji. Nawet 10 tys. funkcjonariuszy

W latach 2020–2021 r. z policji może odejść rekordowa liczba policjantów. Funkcjonariusze będą masowo zrzucać mundur, gdyż wówczas policjanci zatrudnieni w latach 1990-1991 osiągną pełną wysługę lat.

Po 28,5 roku służby funkcjonariusze będą uprawnieni do najwyższych uprawnień emerytalnych i gwarancji aż 75 proc. wynagrodzenia. Rząd stara się zatrzymać doświadczonych policjantów, oferując funkcjonariuszom z 25-letnim stażem 50 proc. z hipotetycznej emerytury do pensji, aby zostali na kolejne pięć lat. To oznaczałoby podwyżkę o 1,8 tys. zł.

"Rzeczpospolita" przypomina, że w latach 1990-1993 do policji przyjęto rekordową liczbę 30 tys. osób, z czego dziś pracuje ok. 20 tys. Policja próbuje pozyskać nowy personel, jednak nie jest to łatwe. Liczba funkcjonariuszy spadła ze 100 tys. w 2016 roku do 94,4 tys. w październiku tego roku.