Nadarzyce. Pilot MiG-29 przypadkowo ostrzelał drugi myśliwiec na ćwiczeniach

Portal onet.pl ustalił, że w połowie maja podczas ćwiczeń wojskowych w Wielkopolsce doszło do wypadku - jeden z pilotów myśliwca MiG-29 ostrzelał swojego kolegę w drugiej maszynie. Użył do tego działka kaliber 30 mm. Maszyna miała doznać poważnych uszkodzeń - doszło do przedziurawienia poszycia oraz naruszenia konstrukcji. Według rozmówców portalu, gdyby pocisk tego kalibru uderzył w owiewkę kabiny, to "urwałby pilotowi głowę".