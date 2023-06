Nad Odrę z workiem na śmieci. Apel z Dolnego Śląska

Bartłomiej Kubicz, Dyrektor Departamentu Kultury, Turystyki i Promocji UMWD, zwrócił uwagę na to, że spędzanie wolnego czasu może być korzystne nie tylko dla naszego samopoczucia, ale i dla natury. Aby to osiągnąć, potrzebna jest jedynie odpowiedzialność. - Mam nadzieję, że każdy, kto będzie przychodził na łono natury, również w takie miejsca jak rzeka czy las, będzie zabierał ze sobą worek, do którego będzie mógł wszystko wrzucić, co mu zostanie i zabrać ze sobą. Takie działania będą powodowały, że każdy będzie mógł zachwycić się pięknem przyrody - powiedział Kubicz dla Radia Wrocław.