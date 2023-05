W wypadku zginęło pięć osób. Ziobro wściekły na decyzję sądu

Jednocześnie powołał biegłego do wydania opinii w tym zakresie. Wynikało z niej, "że w danym momencie podejrzany nie był zdolny do udziału w czynnościach". - Jednocześnie biegły nie był w stanie podać, kiedy zajdzie taka możliwość. Było to o tyle istotne, że do upływu czasu zatrzymania podejrzanego pozostawało kilka godzin, w których trakcie było możliwe podjęcie kolejnych czynności zmierzających do weryfikacji stanu podejrzanego pod kątem zdolności do udziału w czynnościach procesowych - zaznaczył.