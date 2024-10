- Obecnie Rosja nie dysponuje wystarczającymi siłami. Gdyby udało im się osiągnąć przełom, nie mogliby go wykorzystać - wyjaśnił jeden z wysokich rangą urzędników NATO.

Rosyjska armia nadal opiera się na przestarzałych taktykach, co prowadzi do masowych strat na polu bitwy. Wsparcie ze strony żołnierzy z Korei Północnej, którzy według doniesień są kierowani na front w obwodzie kurskim, świadczy o problemach, z jakimi borykają się rosyjskie oddziały.

Szef NATO Mark Rutte poinformował w poniedziałek w Brukseli, że ok. 600 tys. rosyjskich żołnierzy zginęło lub zostało rannych w wojnie na Ukrainie. Rozmieszczenie wojsk Korei Północnej w Rosji, potwierdzone przez Sojusz, nazwał "aktem rosnącej desperacji" Władimira Putina.

Źródła "The Economist" potwierdzają, że rosyjski przemysł zbrojeniowy znacząco przewyższa produkcję krajów zachodnich. "Podczas gdy Unia Europejska szacuje swoją roczną produkcję amunicji na milion sztuk, Rosja wytwarza trzykrotnie więcej, korzystając przy tym ze wsparcia Korei Północnej i Iranu " - czytamy.

- Nie jestem pewien, czy zdołamy wyprodukować wystarczająco dużo, by sprostać potrzebom Ukrainy bez poważnych kompromisów na innych obszarach - wyjaśnił informator zaznajomiony z amerykańską pomocą wojskową dla Ukrainy.

NATO szacuje, że Rosja rekrutuje miesięcznie około 30 tysięcy nowych żołnierzy. Choć nie jest to wystarczająca liczba do realizacji wszystkich celów na froncie, pozwala pokrywać ogromne straty w ludziach. Według dr Jacka Watlinga, starszego analityka z Royal United Services Institute, "Rosja nie jest w stanie prowadzić działań wojennych w nieskończoność", jednak jeśli sytuacja na froncie się nie zmieni, to "punkt krytyczny" dla Ukrainy może nadejść jako pierwszy.