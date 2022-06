Na Morzu Bałtyckim prowokacje rosyjskich myśliwców. Skurkiewicz ujawnia

Wiceszef MON przekazał, że Działania Władimira Putina, Kremla i całej Rosji w stosunku do państw bałtyckich, do Polski są bardzo agresywne w ostatnich miesiącach czy latach. - Na Morzu Bałtyckim co rusz są prowokacje rosyjskich myśliwców. Mamy czas wojny i musimy być na to przygotowani - wskazał Wojciech Skurkiewicz na antenie radiowej Jedynki.