Mysłowice. Miał złe tablice rejestracyjne i był pijany, ale podróży samochodem sobie nie odmówił

Na ul. Katowickiej w Mysłowicach policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli mężczyznę kierującego volkswagenem. Okazał się nim 25-letni mieszkaniec Mysłowic. W trakcie policyjnych czynności wyszło na jaw, że tablice rejestracyjne znajdujące się na pojeździe przypisane są do innego samochodu. Kierowca nie był zbity z tropu. Oświadczył mundurowym z rozbrajającą szczerością, że w ubiegłym miesiącu tablice z volkswagena zostały mu skradzione, dlatego... postanowił założyć inne. Popełnione wykroczenie z zamianą tablic rejestracyjnych to nie był koniec kłopotów mysłowiczanina.