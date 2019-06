Mysłowice. Afera w szpitalu. Krzyki i oskarżenia, kłótnia lekarki z ojcem dziecka

Awantura w szpitalu w Mysłowicach. Lekarka pokłóciła się z ojcem dziecka. Powód? Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna przekroczył próg jej gabinetu nieproszony. Część broni lekarki, pozostali stoją po stronie ojca.

W internecie pojawił się film, na którym widać awanturę pomiędzy lekarą a ojcem dziecka. Do nerwowej sytuacji doszło we wtorek po godz. 18 w Szpitalu nr 2 im. dr T. Boczonia w Mysłowicach.

- Nie ma pan prawa tam wchodzić! - krzyczała kobieta. "Ale gdzie to jest napisane, że ja tam nie mogę wejść? Wchodzę, proszę pani, z chorym dzieckiem, bo martwię się o zdrowie dziecka" - mówił pan Roger. To tylko jedynie fragment awantury pomiędzy lekarką a ojcem dziecka.

Co się stało potem? - Lekarka chciała nas wyprosić, ale zależało mi na dobru dziecka. Pani doktor nie chciała mnie w gabinecie, ale powiedziałem jej, że jestem ojcem dziecka. Podczas badania obecna była również pielęgniarka. W końcu udało się nam wykonać badanie i stosujemy się do zaleceń - wspomina Roger Wyleżoł.

Do sprawy odniósł się szpital nr 2 w Mysłowicach, który poinformował, że "nocną i świąteczną opiekę medyczną sprawuje zewnętrzny podmiot". "Natychmiast, gdy dowiedzieliśmy się o zaistniałej sytuacji wezwaliśmy jego zarząd do złożenia stosownych wyjaśnień" - czytamy we wpisie władz szpitala.

Sprawę bada również Śląska Izba Lekarska. – Takie nagrania publikowane w internecie powodują jedynie falę hejtu, tym samym podważają zaufanie pacjentów do lekarzy, co de facto działa na niekorzyść pacjentów. Jeśli pacjent uważa, że lekarz popełnił przewinienie zawodowe, bądź zachował się niewłaściwie, niezgodnie z kodeksem etyki lekarskiej, to wówczas powinien złożyć skargę do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej – mówi telewizji TVS Alicja van der Coghen z Śląskiej Izby Lekarskiej.