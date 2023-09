"Myślałam, że jedna butelka wystarczy". Zostawiła półtoraroczne dziecko na pewną śmierć

Pozwoliła córce umrzeć z głodu i pragnienia

Wyrodna matka zostawiła zaledwie 1,5-roczną córeczkę samą w domu na sześć dni i pojechała do Leffe pod Bergamo do swojego ówczesnego kochanka. 14 lipca ubiegłego roku Alessia położyła małą Dianę do łóżeczka, dała jej środki uspokajające i jedną butelkę mleka, po czym wyszła, zamykając za sobą drzwi mieszkania przy via Carlo Parea. Sąsiadce powiedziała, że zatrudniła opiekunkę do dziecka. Wróciła 20 lipca, gdy córka już nie żyła.