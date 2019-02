Muzeum Polin cenią Polacy, Żydzi i Amerykanie. Politycy mogą to tylko zepsuć

Minister kultury nie przedłuży kontraktu dyrektorowi muzeum Polin. - Jeżeli coś dobrze działa, to lepiej tego nie ruszać, ale doświadczenia nie napawają optymizmem – mówi WP Ryszard Schnepf, członek Rady Muzeum. Uważa, że muzeum wpisuje się w "konwencję sporu między Polską a Izraelem".

- Nie znam toku rozumowania ministra Glińskiego, natomiast z całą pewnością pozostawienie dyrektora Stoli na stanowisku byłoby wyrazem dbałości o przyszłość muzeum Polin – mów Wirtualnej Polsce Ryszard Schnepf, były ambasador Polski w USA i członek Rady Muzeum. - Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Dyrektor sprawdził się pod każdym względem. Dla dobra muzeum lepiej nie wywoływać kontrowersji wokół kierownictwa - dodaje.

Kolejny element zawieruchy

Polin nie jest dla polityków

- Nasi przyjaciele w USA obserwują to co dzieje się w Polsce, zwłaszcza w obszarach które ich interesują – mówi Schnepf. - Postawę wobec Polin traktują jako pewien próbnik tolerancji, czy ogólnego podejścia do mniejszości i różnorodności. To są ideały bardzo bliskie Amerykanom.