Muzeum KL Ravensbrueck krytykuje postawę części Polaków

Spór o noszenie na terenie byłego niemieckiego obozu Ravensbrueck opasek NSZ. - Czy Niemcy mogą pouczać Polaków? - zastanawia się szefowa muzeum. Jednocześnie wytyka polskim uczestnikom rocznicowych uroczystości chęć dominacji.

- W ubiegłym roku kilku Polaków niosło transparenty z napisem "German Death Camps. Not Polish. Remeber". Kilku mężczyzn miało opaski z symbolem NSZ (Narodowe Siły Zbrojne). To antysemicka prawicowa organizacja podziemna w Polsce, która w czasie II wojny światowej częściowo walczyła po stronie Niemców - powiedziała dyrektorka muzeum na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrueck, choć w Polsce podnoszone opinie na temat nie są jednoznaczne.

- Część uczestniczących w uroczystościach kobiet była oburzona i skarżyła się, że po terenie obozu biegają faszyści - mówiła w wywiadzie szefowa muzeum w Ravensbrueck. Jak dodała, przedstawiciele ambasady polskiej tłumaczyli, że kobiety należące do tej formacji też były więzione w obozie.

- To jest interesujący problem: czy można zgodzić się na to, by goście z symbolami antysemickich ugrupowań upamiętniali swoich zmarłych w Ravensbrueck? - zastanawia się Eschebach.