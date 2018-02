Burza wokół Brygady Świętokrzyskiej. Kolaboranci czy bohaterowie?

Złożenie przez Mateusza Morawieckiego kwiatów na grobach żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej wywołało w niektórych kręgach wściekłość. - Nie rozumiem dlaczego. Brygada ma bardzo wiele zasług. Podobnego zdania byli Amerykanie - podkreśla i wymienia kolejne z nich dr Kazimierz Krajewski z IPN.

Podczas ostatniej wizyty w Niemczech premier Mateusz Morawiecki złożył wieniec i zapalił znicz na grobach żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. "Ta jednostka współpracowała z Gestapo" - skomentował Adrian Zandberg z partii Razem, a niektórzy publicyści ocenili zachowanie szefa rządu jako "skandaliczne". "Monachium - trudno o lepsze miejsce, by złożyć hołd polskim kolaborantom" - napisał na Twitterze Witold Głowacki z "Polska The Times". "Był to gest tyleż głęboko niepokojący z punktu widzenia krajowej polityki historycznej, jak i potencjalnie niebezpieczny wizerunkowo" - skomentował Jakub Majmurek.

Co więcej, członkowie Brygady wzięli do niewoli sztab wielkiej jednostki Wehrmachtu, w tym kilku generałów. Amerykanie widzieli to wszystko na własne oczy i uznali BŚ za swojego sojusznika i alianta. Włączyli ją do swoich sił okupacyjnych na terenie Niemiec, a wkrótce potem do kompanii wartowniczych. Zarzucanie im, że ostatecznie przedostali się na Zachód jest dla mnie równie niezrozumiałe. Jakie mieli wyjście? Zostać na miejscu, stoczyć jeszcze kilka starć, gdzie w każdym kolejnym ginęłoby ich coraz więcej, a w końcu zdekonspirowani trafić w ręce Sowietów. Kadra zostałaby wymordowana, a żołnierze trafili na roboty do Rosji. Nie jestem pewien czy to było najlepsze rozwiązanie.