"Musimy być przygotowani na konflikt" - Bauer ostrzega obywateli Holandii

Zwiększony popyt na zestawy ratunkowe

Wypowiedzi admirała Bauera wywołały natychmiastową reakcję wśród obywateli, co przełożyło się na zwiększony popyt na zestawy ratunkowe. Jak zauważa "De Telegraaf", zestawy te obejmują m.in. filtry do wody. Sprzedawcy zestawów ratunkowych przyznają, że mają trudności z nadążeniem za rosnącym popytem. - Zadzwoniłem do hurtowni w Chinach, aby zamówić dodatkowe artykuły - mówi jeden z nich, cytowany przez gazetę.