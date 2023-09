Mueller o misji Kołodziejczaka w Brukseli: "Organizują show"

- Przepraszam, ale to jest kuriozalna sytuacja, że kilka dni przed końcem embarga, które obowiązuje, Donald Tusk sobie o tym przypomniał i pomyślał, "Kurcze, mam tego Kołodziejczaka, to może go wyślę do Brukseli, może ktoś go tam przyjmie na korytarzu, zrobimy fotkę i będziemy robić wrażenie, że my coś wywalczyliśmy, coś związanego z embargiem. Ja nie wierzę, że ktokolwiek racjonalny w to uwierzy i tyle - stwierdził rzecznik rządu.