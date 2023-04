Msze wielkanocne w Watykanie 2023. Kalendarz celebracji papieskich

Ostatnie dni Wielkiego Tygodnia oraz Wielkanoc to czas, w którym wielu wiernych udaje się do kościołów, by wspólnie przeżywać uroczystości wspominające mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Osoby, które nie mogą udać się do świątyni, mogą m.in. śledzić transmisje nabożeństw odprawianych w Watykanie, którym przewodniczy głowa Kościoła.