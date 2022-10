MSZ Kazachstanu wzywa rosyjskiego ambasadora

MSZ Kazachstanu poinformowało, że rosyjski ambasador został wezwany do ministerstwa z powodu kontrowersyjnych wypowiedzi rzeczniczki rosyjskiego resortu Marii Zacharowej. Dyplomatka wzywała władze w Astanie do "pociągnięcia do odpowiedzialności karnej" Petra Wrublewskiego, szefa ukraińskiej misji dyplomatycznej w Kazachstanie.