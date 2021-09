MSWiA porozumiało się ze służbami. Będą podwyżki

Wynegocjowane zmiany mają dotyczyć również emerytur. - Przyjmiemy wynegocjowaną wcześniej ustawę emerytalną. Chodzi o art. 15a. Są to rozwiązania bardzo istotne dla funkcjonariuszy którzy rozpoczynali służbę w latach 1999-2003. Zrobimy to do pierwszego marca 2022 roku - powiedział.