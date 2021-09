Protest medyków w rzeczywistości. Ratownicy na L-4 i braki w karetkach

W stolicy Dolnego Śląska absencje chorobowe, niezwiązane z zakażeniem koronawirusem wśród medyków, utrzymują się na poziomie ok. 45 ratowników. To mniej niż 10 proc. kadry, bo łącznie Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu zatrudnia ponad 550 osób. - Liczba osób, które zrezygnowały z pracy jest niewielka i na przestrzeni ostatnich miesięcy wynosi niewiele ponad 20 osób - przekazał Michał Nowakowski z urzędu marszałkowskiego.