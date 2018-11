MSWiA chciało "przejąć" fundację Obywateli RP. Sąd nie pozwolił

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy oddalił wniosek MSWiA o zawieszenie zarządu Fundacji Wolni Obywatele RP. Resort chciał wprowadzić tam zarządcę przymusowego, ale, jak stwierdził sąd, nie wskazał przepisu, który został naruszony.

Do wniosku dołączono dowody na propagowanie agresji i nieposłuszeństwo wobec państwa. Chodzi m. in. o Deklarację Obywatelską i Deklarację nieposłuszeństwa. Sąd stwierdził, że nie są one oświadczeniem Zarządu Fundacji.