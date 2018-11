Paweł Kasprzak z Obywatele RP: ten zakaz powinien pojawić się już dawno temu

Paweł Kasprzak komentuje zakaz Hanny Gronkiewicz-Waltz ws. organizacji Marszu Niepodległości. - To była trudna decyzja - przyznaje lider Obywateli RP w rozmowie z Wirtualną Polską.

- To była trudna decyzja dlatego, że gdyby sądy chciały to potraktować jako rodzaj zakazu prewencyjnego, to by to tworzyło niebezpieczny precedens zagrażający wolności słowa i wolności zgromadzeń, czyli centralnych wartości demokracji - dodaje lider Obywateli RP. Jednocześnie zaznacza, że sprawa Marszu Niepodległości to "historia przestępstw rozmaitego rodzaju, zaczynając od zwykłych nadużyć aż po przestępstwa nienawiści, których jest wiele na tym Marszu".