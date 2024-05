Mrzonki Dugina: Putin liderem konserwatywnego świata [OPINIA]

Jeśli pominąć "krytyczną teorię rasy" (bo to przekaz skierowany bardziej do Stanów Zjednoczonych) wszystkie elementy opisu "nihilistycznej cywilizacji zachodniej", przed którą musimy się bronić, przedstawiając jej "wartości tradycyjne" są obecne w debacie publicznej. I żeby nie było wątpliwości, nie twierdzę, że to efekt propagandy rosyjskiej, sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana, bo to raczej splot wielu problemów, autentycznych zjawisk społecznych, medialnej propagandy, tempa zmian, których nie obejmują intelektualnie społeczeństwa, ale także kryzysu wartości, z którym mamy do czynienia. Problemem jest jednak to, że rosyjska propaganda jest w stanie skutecznie rozgrywać te lęki, posługiwać się nimi i na nich budować poparcie dla swojej polityki. A to jest już niebezpieczne, nawet w Polsce, ale jeszcze bardziej w innych krajach zachodnich, które naszego doświadczenia w relacjach z Rosji nie mają.