Mróz w Polsce. RCB przypomina o zimowych zagrożeniach. "Reaguj"

Zima w Polsce. Nie tylko silny mróz stanowi zagrożenie

Oprócz silnych mrozów, zagrożeniem dla ludzi i zwierząt mogą być również opady śniegu oraz wilgoć i wiatr. Jak informuje na swojej stronie internetowej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ten "w połączeniu z temperaturą tylko nieco powyżej 0 st. C, może mieć taki sam skutek jak powietrze o temperaturze - 30 st. C w bezwietrzny dzień". Silny wiatr w połączeniu z wilgocią "powodują, że marzniemy bardziej, niż wskazywałaby na to temperatura odnotowana na termometrze. Im bardziej wilgotno i wietrznie, tym zimniej".