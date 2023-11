Śnieg w Polsce. RCB ostrzega przed zimowymi zagrożeniami

Zima 2023/24. "Nie zapomnijcie". RCB ostrzega kierowców

Dodatkowe obowiązki zimą czekają również kierowców. Ze względu na spadek temperatury, do stałych elementów przygotowania do jazdy weszło odśnieżanie i odmrażanie pojazdu. RCB przypomina kierowcom również, by przed podróżą zabrali ze sobą przewody do rozruchu silnika, naładowany telefon oraz ładowarkę. Warto również zatankować pojazd i korzystać z opon zimowych. "Szykując się do podróży autem nie zapomnijcie o zimowych oponach i naładowaniu telefonu" - wskazano w komunikacie zamieszczonym na portalu X.