Pogoda długoterminowa. "Druga dekada grudnia prawdopodobnie już trochę cieplejsza"

Pogoda na 14 dni. Lekka zima w ciągu dnia i mroźne noce

Jak wynika z nowej prognozy pogody Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, zimowe warunki w Polsce utrzymają się co najmniej do końca listopada. W najbliższych dniach należy spodziewać się całodniowego, lekkiego mrozu. Temperatura minimalna może natomiast spaść nawet do -15 stopni Celsjusza. "Niewykluczone, że na nizinach i wyżynach temperatura spadać będzie do dwucyfrowych ujemnych wartości i to nie tylko przy gruncie, czego już doświadczyliśmy w tym sezonie jesiennym" - informują Fani Pogody.