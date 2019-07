Mrowiny. Mieszkańcy chcą upamiętnić zamordowaną Kristinę. Zbierają na plac zabaw

Niespełna dwa tygodnie temu na cmentarzu w Żarowie pochowano 10-letnią Kristinę z Mrowin. Dziewczynka została brutalnie zamordowana 13 czerwca. Mieszkańcy jej rodzinnej miejscowości postanowili ją upamiętnić. Zbierają na plac zabaw jej imienia.

"Ci najmłodsi cierpią najbardziej, ponieważ nie jesteśmy w stanie im do końca wytłumaczyć tej okrutnej tragedii i utraty bliskiej osoby. Jednak nie możemy bezradnie przejść do szarej codzienności. Nie możemy pozwolić, by ostatnie słowo należało do zła i śmierci. Dlatego chcemy podjąć piękną inicjatywę na rzecz wszystkich dzieci z Mrowin, przyjaciół, koleżanek i kolegów Kristiny, po to, by zachować i pielęgnować pamięć o niej" - czytamy w apelu, pod którym podpisali się mieszkańcy Mrowin, radny wsi Mrowiny, sołtys i Rada Sołecka, dyrekcja i nauczyciele szkoły w Mrowinach oraz koledzy i koleżanki Kristiny.