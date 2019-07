Jakub A. namawiał go do zabójstwa Kristiny. Mężczyzna nie potraktował tego poważnie

Mężczyzna z Gliwic mógł uratować 10-letnią Kristinę. Miał być namawiany do zabójstwa dziewczynki z Mrowin studenta z Wrocławia Jakuba A. Namawianie trwało kilka tygodni między majem a czerwcem. Mężczyzna nie zgodził się, ale nikomu nie powiedział o szokującej propozycji.

Jakub A. zatrzymany przez policję (East News, Fot: Tomasz Golla)

- Nie miejcie do niego pretensji. On jest teraz w strasznym stanie psychicznym. To bardzo młody człowiek, mniej więcej rówieśnik Jakuba, jego znajomy. "Oferty” udziału w zbrodni nie potraktował poważnie. Tego jesteśmy pewni. Bardzo dokładnie analizowaliśmy ten wątek sprawy. On nie popełnił żadnego przestępstwa nie zawiadamiając o tym, że jest namawiany do zabójstwa dziecka - powiedział "Gazecie Wrocławskiej" jeden ze śledczych.

Mieszkaniec Gliwic poinformował służby dopiero po śmierci Kristiny. Od razu zgłosił się na policję i do prokuratury. Z jego relacji wynikało, że Jakub A. namawiał go do zbrodni. Dlatego 22-latek z Wrocławia ma drugi zarzut - podżegania do morderstwa.

Nie potraktował Jakuba A. poważnie

Gazeta dowiedziała się nieoficjalnie, że prokuratura ma maile, jakie wysyłał Jakub do kolegi, którego chciał uczynić wspólnikiem zbrodni. Gliwiczanin nie zostanie ukarany, bo nie uznał propozycji Jakuba A. za wiarygodną i poważną. Artykuł 240 Kodeksu karnego mówi: "Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

10-letnia Kristina z Mrowin zaginęła 13 czerwca, gdy wracała ze szkoły. Wieczorem znaleziono jej ciało. Kristina zmarła z powodu "licznych ran kłutych klatki piersiowej i szyi". Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 22-letni Jakub A. Ma 22 lata, studiował psychologię we Wrocławiu, znał Kristinę i jej matkę. Według informacji Wirtualnej Polski, sprawca podkochiwał się w matce dziewczynki, a 10-latka była przeciwna ich związkowi. Jakub A. przebywa w areszcie i ma status więźnia niebezpiecznego.