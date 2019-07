Gwałt w stadninie w Regietowie. Dyrektor miał skrzywdzić 19-letnią praktykantkę

Praktykantka ze stadniny koni huculskich w Regietowie (woj. małopolskie) trafiła do szpitala. Lekarze zawiadomili policję, że nastolatka została zgwałcona. Sprawcą miał być dyrektor stadniny. Kolejne prokuratury proszę o wyłączenie ich ze sprawy.

Do gwałtu w stadninie w Regietowie miało dojść 13 czerwca. Dyrektor stadniny zabrał 19-letnią praktykantkę do Górnego Regietowa, żeby obejrzeć koniec - informuje onet.pl. Dziewczyna mieszkała wraz z koleżanką na pierwszym piętrze budynku, ale tego dnia druga z dziewczyn z przyczyn rodzinnych wyjechała na jeden dzień.

Następnego dnia około godz. 5.00 nad ranem zapłakana 19-latka zadzwoniła do opiekuna praktyk i powiedziała, że boi się dyrektora. Opiekunka przyjechała, ale dyrektor stwierdził, że do niczego nie doszło. Powiedział, że nastolatka piła bimber. Alkohol był w karczmie, która znajdowała się na parterze budynku, a dostęp do niej miał dyrektor.