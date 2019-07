Mrowiny. Ujawniono plan Jakuba A. na zabójstwo 10-letniej Kristiny

Opowiedział, jak zaplanował zamordowanie 10-letniej Kristiny. Jakub A. dobrze się przygotował - donosi "Gazeta Wyborcza". I ujawnia, jak wyglądała praca śledczych od momentu znalezienia ciała dziewczynki do postawienia zarzutów podejrzanemu.



Nie chciał zostawić po sobie śladów. Jakub A., oskarżony za zabójstwo 10-letniej Kristiny, na miejsce zbrodni pojechał pożyczonym samochodem, kupił nowe ubrania, których się później pozbył. Co więcej, założył buty w innym rozmiarze, by ślady wykluczały go z kręgu podejrzanych - podaje "Gazeta Wyborcza".

Zwłoki dziewczynki znalazła spacerująca para. Były roznegliżowane. - Wiedzieliśmy, że raczej nie mamy do czynienia z pedofilem, a bardziej z zabójstwem na tle seksualnym. To nie to samo. Świadczył o tym charakter obrażeń dziewczynki. Potem okazało się wręcz, że mamy do czynienia raczej ze zbezczeszczeniem zwłok, a obrażenia w okolicach narządów płciowych zostały zadane dziewczynce już po śmierci - podkreśliła w rozmowie z dziennikiem osoba zaangażowana w śledztwo.