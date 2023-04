Możliwe opady śniegu. Pogoda w środę nie zachwyci

Pogoda w Polsce. Środa nie zachwyci

Kalendarzowa wiosna pozostawia póki co wiele do życzenia. Chociaż w kalendarzach mamy już kwiecień, to od kilku dni w Polsce odnotowywane są niskie temperatury. W środę (5 kwietnia) termometry pokażą od 2 st. C na północy kraju do 6 st. C w zachodniej części Polski. W obszarach górskich będzie -1 st. C. - Tam przez cały dzień utrzymywać się będzie lekki mróz - dodał Gawron.