Może stracić immunitet przez Krystynę Pawłowicz. "Nie znoszę arogancji"

Czy Tomasz Trela pojedna się przed świętami z Krystyną Pawłowicz? Patryk Michalski w programie "Tłit" pytał o to posła Nowej Lewicy, który przez sędzię Trybunału Konstytucyjnego może stracić immunitet. - Nie pojednam się. Nie znoszę w polityce arogancji i bufonady. Chodzi o oświadczenia majątkowe. Pani Krystyna Pawłowicz, będąc posłanką, głosowała za tym, żeby sędziowie TK składali oświadczenia i by te oświadczenia były jawne, a gdy weszła do TK, to zażądała utajnienia swojego oświadczenia - odpowiedział Tomasz Trela. - Jeżeli ktoś nie chce ujawnić swojego oświadczenia majątkowego, to ma coś do ukrycia. Widziałem jej oświadczenie za 2019 r., kiedy była trochę posłanką i trochę sędzią TK. Za 2020 r. i 2021 r., kiedy przez cały rok była sędzią, to tych oświadczeń nie widzę. Co tam jest? 10 nieruchomości? Ja tego nie wiem, dlatego będę żądał, żeby osoby publiczne, które zarabiają dzięki polskiemu podatnikowi, takie oświadczenia składały - dodał polityk Lewicy.