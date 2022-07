Mówił podczas spotkania z Tuskiem o likwidacji 500 plus. Szybka reakcja premiera

Lider Platformy wziął udział w sobotę w Szczecinie w spotkaniu z młodymi "Meet Up Nowa Generacja" Platformy Obywatelskiej. Przewodniczący ugrupowania zapowiedział m.in., że do wyborów PO będzie miała przygotowany precyzyjny projekt pilotażu na czterodniowy tydzień pracy. - Tylko odpowiedzialna władza, tylko tacy ludzie jak my są w stanie uratować 500 plus - przekonywał Tusk.