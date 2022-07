Donald Tusk o teoriach spiskowych. Wspomniał o Edycie Górniak

- Mogę potwierdzić z całą mocą, że pochodzimy z tego samego źródła, że Bóg nie jest człowiekiem, tak jak nam przekazywano - pochwaliła się swoimi doświadczeniami Edyta Górniak. - To, że człowiek w ogóle jeszcze istnieje, to jest cud. Jeśli wierzyć statystykom tych nieoficjalnych dyskusji, mniej więcej 51 proc. na całym świecie jest tzw. biorobotów, hybryd, reptilian. Oznacza to, że prawie co drugie doświadczenie musi być dla nas trudne, jeśli chodzi o relacje - stwierdziła artystka.